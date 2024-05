Une légende d'Arsenal quitte le club

La couronne perd l’un de ses joyaux.

Arsenal a annoncé le départ de Vivianne Miedema, en fin de contrat, ce lundi. L’internationale néerlandaise, arrivée en 2017 en provenance du Bayern, a inscrit 125 buts et délivré 50 passes décisives en 172 matchs sous le maillot londonien, remportant au passage la Women’s Super League en 2019. Miedema a construit sa légende en enchaînant les pions dans la capitale, jusqu’à devenir la meilleure buteuse de l’histoire du championnat anglais.

Once a Gooner, always a Gooner.

Thanks for everything, @VivianneMiedema ❤️

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) May 13, 2024