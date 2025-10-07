OL Lyonnes et Melchie Dumornay tranquillisent Arsenal

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, OL Lyonnes a fait fort en s'imposant (1-2) sur la pelouse d'Arsenal, champion d'Europe en titre, grâce à une Melchie Dumornay de gala. Les Fenottes lancent idéalement leur course à un neuvième titre en C1.

Arsenal 1 – 2 OL Lyonnes

Buts : Russo (7e) pour les Gunners // Dumornay (18e et 23e) pour les Fenottes

C’est l’histoire d’un titre qui fuit OL Lyonnes depuis trois longues années. Une éternité pour le club qui a remporté le graal européen à huit reprises. En attendant, ce mardi soir, la campagne européenne (sous sa nouvelle formule) des Lyonnaises a débuté contre un très gros morceau : les championnes d’Europe en titre Arsenal, bourreaux des Fenottes l’année dernière en demies. Dans un Meadow Lane censé être forteresse imprenable, Lyon a d’abord été surpris avant de dicter le ton du match. À la baguette de cette partition bien menée, Melchie Dumornay, dont la magie a permis aux siennes d’entamer la saison européenne de la plus belle des manières.

Dumornay voit double

Dans la nuit londonienne, les championnes d’Europe en titre ont d’abord rappelé à leurs adversaires pourquoi elles font désormais partie des grandes équipes. Dès la sixième minute de jeu et après une récupération de balle plein axe, Beth Mead a étalé sa technique dans une forêt de jambes lyonnaise avant de servir une Alessia Russo libre de tout marquage. La double championne d’Europe ne se fait ensuite pas prier pour ajuster Christiane Endler et mettre les siennes devant très tôt dans le match (1-0, 6e). Un coup derrière la tête qui a servi de réveil pour les joueuses de Jonatan Giráldez. Décidés à rappeler à leur tour leur huit Ligue des champions à leurs bourreaux de la saison dernière, les Fenottes sont très vite revenues dans le match. Et ce en grande partie grâce à Melchie Dumornay.

Opportuniste, l’Haïtienne intercepte une passe peu inspirée de Daphne van Domselaar avant de marquer en deux temps (1-1, 18e). Décidés à ne pardonner aucune erreur londonienne, les Lyonnaises ont récidivé cinq minutes après cette égalisation. Même scénario. Une autre mauvaise relance de van Domselaar, puis une relance hasardeuse de la défense, et toujours Dumornay à la sanction, qui d’un contrôle plein de maîtrise a envoyé sa frappe du pied gauche en pleine lulu (1-2, 23e). Une fois les pendules remises à l’heure, OL Lyonnes s’est montré bien supérieur à son adversaire, multipliant les offensives sans pour autant creuser l’écart au terme de ce premier acte. Une frappe de Tabitha Chawinga aurait pu permettre à Lyon de rentrer aux vestiaires l’esprit encore plus serein si la frappe de l’internationale malawite n’avait pas fui le cadre de peu.

Le doublé de Dumornay ! Les Lyonnaises étouffent Arsenal au pressing et prennent l'avantage dans cette rencontre... Le match en direct > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/CwwGorqIVG — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 7, 2025

Partie sur un rythme de finale, cette affiche de gala en ouverture de la saison européenne est quelque peu retombée en intensité lors de la seconde période. Pour défendre au mieux, l’OL a justement opté pour le choix de l’attaque face à un Arsenal très décevant à domicile. Sur leurs terres, les Londoniennes n’ont pas montré grand chose, en témoigne leur nombre de tentatives sur toute la rencontre (11), deux fois moins que les Lyonnaises (22). Tiraillées entre devoir continuer à gérer le match en attaquant ou en barricadant tout ce qu’elles peuvent en défense, les Fenottes se sont tout de même fait peur dans le temps additionnel de la rencontre, et une frappe de Foord rasant le poteau extérieur d’Endler (90e+4). Sans conséquences, donc. Ce dernier frisson ne changera rien à l’issue de cette rencontre, qui voit OL Lyonnes rappeler à son mauvais souvenir de l’année dernière à quel point il est difficile d’aller conserver son titre.

van Domselaar – Fox, Reid, Catley, Hinds (McCabe, 87) – Maanum, Little, Caldentey (Cooney-Cross, 75) – Mead (Smith, 56), Russo (Blackstenius, 75), Kelly (Foord, 56).Renée Slegers.

OL Lyonnes (4-3-3) : Endler – Tarciane, Renard, Engen, Bacha – Dumornay, Heaps (Egurrola, 68e), Shrader – Diani, Katoto (Hegerberg, 76e), Chawinga (Joseph, 63e, remplacée par Brandt, 68e). Entraîneur : Jonatan Giráldez.

