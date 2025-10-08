S’abonner au mag
« Il oublie qu’il est payé des millions » : un administrateur de la Serie A répond sèchement à Adrien Rabiot

Un élève dissipé, cet Adrien.

Dans son entretien au Figaro, Adrien Rabiot n’a pas seulement évoqué la fin de son aventure à l’OM, il a également laissé filer quelques mots concernant la délocalisation du match Milan-Côme à Perth, en Australie, qualifiant le projet de « totalement fou ». « Il oublie qu’il est payé des millions d’euros pour exercer une activité : jouer au football, a sévèrement répondu Luigi De Siervo, administrateur délégué de la Serie A à SportItalia. Il devrait respecter l’argent qu’il gagne, acceptant ainsi la volonté de son employeur, Milan, qui a poussé pour ce match à l’étranger. »

L’art de ne rien comprendre

Selon lui, ces « petits sacrifices » permettront « des avantages sur le moyen long terme » et favoriseront la visibilité du football italien à l’étranger. Rabiot, lui, pointait le côté absurde de parcourir autant de kilomètres pour un match entre deux équipes italiennes, alors que les calendriers et la santé des joueurs sont déjà des sujets largement débattus.

Ce lundi, l’UEFA avait approuvé « à contrecœur » cette délocalisation, réaffirmant son opposition aux matchs de ligue nationale joués à l’étranger, tout en soulignant le risque pour le football italien de perdre du terrain face à d’autres sports si ces pratiques se multiplient.

Le message est clair : Messieurs les joueurs, jouez et fermez-la. Vraiment ?

