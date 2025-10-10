Lamine Yamal a trouvé son plus grand défenseur

Et on ne parle pas de Van Dijk.

Critiqué depuis cet été pour son hygiène de vie et ses frasques extra-sportives, Lamine Yamal peut compter sur Kylian Mbappé pour prendre sa défense. Invité de la célèbre émission Universo Valdano de Movistar+ (diffusée dimanche prochain), le Français s’est en effet attardé sur les critiques dont est victime son jeune homologue : « Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle, mais je pense qu’ils devraient le laisser tranquille. C’est un excellent joueur mais il reste un garçon de 18 ans. Et à cet âge-là, tout le monde fait des erreurs. »

« Il apprendra de ces mêmes expériences de vie »

Face à l’oreille attentive de l’illustre Jorge Valdano, Mbappé en a remis une couche en se la jouant frère protecteur : « Il apprendra de ces mêmes expériences de vie. De notre côté, nous devrions nous concentrer uniquement sur ce qu’il fait sur le terrain, car ce qu’il se passe en dehors ne nous concerne absolument pas, à moins que ce soit quelque chose de sérieux évidemment. » Pour le terrain, justement, les deux attaquants se retrouveront le 26 octobre à Santiago Bernabéu (16h15), pour la manche aller du Clásico.

Donatello est devenu Maître Splinter.

