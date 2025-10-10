Un joueur de League One réintègre son club après sept mois de prison

Repris de justesse.

Actuel douzième de troisième division anglaise, le Mansfield Town FC a annoncé ce jeudi dans un communiqué que Lucas Atkins, récemment sorti de prison, allait réintégrer l’effectif. « Le club confirme avoir conservé l’inscription de l’attaquant Lucas Atkins, qui a rejoint l’équipe première après avoir purgé sa peine d’emprisonnement. »

Impliqué dans la mort tragique d’un cycliste dans un accident de la route en mars 2022 dans les rues de Huddersfield, l’attaquant international grenadien avait été condamné à quatorze mois de prison, dont sept mois ferme.

Le respect du principe de réinsertion

Malgré son incarcération, le joueur était resté inscrit au club, qui a tenu à respecter le principe de « réhabilitation et de réinsertion » : « Mansfield estime que Lucas devrait avoir la possibilité de reprendre sa carrière professionnelle, après avoir purgé sa peine. » Cette décision peut faire jaser, le joueur n’ayant pas exprimé le moindre regret lors de sa condamnation, comme révélé par la BBC en avril dernier.

La direction du club a tenu à présenter une nouvelle fois ses « sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime », et devrait pouvoir compter sur son attaquant dans les prochaines semaines.

