La réouverture de la tribune nord du Camp Nou encore retardée ?

Mais où caser tous ces touristes ? Comme le rapporte le Mundo Deportivo, la réouverture de la tribune nord du Camp Nou pourrait être repoussée. Pourtant, le FC Barcelone avait déjà déposé les documents nécessaires avant la fin de l’année afin d’obtenir, dans le cadre de la phase 1C, la licence de première occupation. Celle-ci devrait permettre d’augmenter la capacité du stade d’environ 45 000 à 62 000 places.

La mairie veut des garanties précises

Entre-temps, la confiance s’amenuise au sein du club quant à la possibilité d’exploiter pleinement la première et la deuxième tribune dès le 25 janvier, à l’occasion du match de championnat contre Oviedo. En cause : la mairie de Barcelone exigerait des informations plus détaillées sur l’organisation logistique autour de la tribune nord. En principe toutefois, la réouverture du Gol Nord devrait intervenir au plus tard d’ici la fin du mois de février.

Ce qui est certain : pour la finale de la Supercoupe contre le Real Madrid à Djeddah, toutes les places du stade seront disponibles…