S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Liam Rosenior : « J’étais la risée des médias ! »

FC
Liam Rosenior : « J’étais la risée des médias ! »

Il vient à peine de débarquer, mais il fait déjà le show : en conférence de presse durant laquelle il a été présenté en tant que nouvel entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior n’a pas attendu pour envoyer quelques mots bien (ou mal) sentis. Avec, visiblement, un peu d’amertume envers les journalistes français.

« Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’étais la risée des médias et ils disaient que mon équipe finirait dernière, a ainsi indiqué le coach des Blues, qui vient de quitter l’Alsace. J’étais un inconnu venu d’Angleterre, et nous avons terminé à trois points des places qualificatives pour la Ligue des champions, le bruit n’est que du bruit. » Et les paroles ne sont que de paroles…

City et Villa perdent du terrain, Chelsea se déchire

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Cameroun-Maroc (0-2)
Revivez Cameroun-Maroc (0-2)

Revivez Cameroun-Maroc (0-2)

Revivez Cameroun-Maroc (0-2)
01
Revivez Mali - Sénégal (0-1)
Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!