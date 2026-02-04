S’abonner au mag
Un record d’affluence complètement fou en Youth League

Un record d’affluence complètement fou en Youth League

Qui a dit que la Youth League n’intéressait personne ? Ce mercredi, le seizième de finale entre Cologne et l’Inter Milan a prouvé le contraire : près de 50 000 spectateurs ont rempli le RheinEnergie Stadion, offrant une ambiance digne des grandes soirées européennes. Il s’agit tout simplement de la plus grosse affluence de l’histoire de la compétition, dépassant le record établi le 1er avril 2025 lors de Trabzonspor-Inter (40 368 spectateurs). Pas mal pour un match de jeunots, non ?

Malheureusement pour les Boucs, ce soutien massif n’a pas suffi. Menés durant 30 minutes en seconde période, les Colonais ont égalisé à la 80e minute, avant de s’incliner 1-3 au coup de sifflet final, frappés par deux buts nerazzurri dans le temps additionnel.

Dommage : Monaco est éliminé et ne pourra pas battre ce record d’affluence cette année…

Un club allemand va péter le record d’affluence en Youth League

