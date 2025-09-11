Trois ruptures du ligament croisé en 18 mois pour un joueur de Cologne

Mathieu Udol n’a qu’à bien se tenir !

Luca Kilian est-il touché par une terrible malédiction ? En mars 2022, le défenseur allemand a envoyé un bien vilain tacle à Florian Wirtz, le privant de Coupe du monde en lui infligeant une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Depuis, le sort s’acharne sur ce mastodonte au mètre 91.

Premier joueur de Bundesliga à avoir eu le Covid

En mars 2024, la foudre frappe une première fois : le joueur de Cologne se rompt le ligament croisé. Comme beaucoup de joueurs, certes, mais voilà qu’à son retour, lors d’une rencontre avec les U21 du club, le défenseur se blesse de nouveau au même endroit et doit donc déserter le terrain pour de longs mois. Jamais deux sans trois ? Évidemment, il s’est encore rompu le ligament croisé à l’entraînement, lundi, alors qu’il n’avait pas encore retrouvé la compétition avec l’équipe première.

« Luca est un battant, il l’a prouvé à maintes reprises par le passé. Cette qualité l’aidera également à surmonter ce parcours difficile », a communiqué Thomas Kessler, directeur sportif du club. Car le joueur qui vient d’enchaîner trois croisés en 18 mois est également connu pour être le premier joueur de Bundesliga à avoir attrapé le Covid…

Difficile d’avoir plus la poisse.

Proche d’un retour en Bundesliga, Cologne vire son entraîneur à deux journées de la fin