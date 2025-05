Proche d’un retour en Bundesliga, Cologne vire son entraîneur à deux journées de la fin

De l’eau de Cologne à l’eau de boudin.

Alors qu’il pouvait consolider sa première place de 2. Bundesliga, Cologne a déçu après un match nul contre le Jahn Regensburg, lanterne rouge (2-2). Cette contre-performance offre la tête du championnat à Hambourg, après un large succès à Darmstadt.

Dès lundi, le conseil d’administration a annoncé se séparer du duo Gerhard Struber et Christian Keller, entraîneur et directeur sportif des Geißböcke (les Boucs en allemand). Une décision pas si surprenante pour les supporters. Déjà très virulents lors du jubilé de Lukas Podolski, ils s’étaient eux aussi lassés des résultats décousus et du style de jeu peu spectaculaire (47 buts inscrits en 32 matchs, sixième pire attaque du championnat).

ℹ️ Der 1. FC Köln stellt Christian Keller und Gerhard Struber frei. Thomas Kessler übernimmt als Sportdirektor die sportliche Leitung. Alle Infos 👉 https://t.co/zGI9e0zgBs ____#effzeh pic.twitter.com/AtAnxcakia — 1. FC Köln (@fckoeln) May 5, 2025

Friedhelm Funkel assure l’intérim pour les deux derniers matchs, pouvant ainsi connaître une septième promotion en Bundesliga, dont Cologne avait déjà pu profiter en 2003.

C’est ce qui s’appelle prendre le bouc par les cornes.

