Le leader de la course au Golden Boy va vous surprendre

Sorti de nulle part, celui-là.

Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé : la course au Ballon d’or fait rage. Il ne faudrait cependant pas oublier les autres récompenses individuelles de fin d’année. Concernant le Golden Boy – celle de meilleur jeune –, le résultat semblait scellé avec la folle saison de Lamine Yamal au FC Barcelone, mais ça, c’était avant. Organisé par le média italien Tuttosport, le Golden Boy fait en effet place à 100 candidats. Sur ces 100 joueurs, 20 sont « éliminés » tour par tour grâce au vote des lecteurs, le vainqueur étant ensuite élu par un panel de journalistes parmi les 20 derniers jeunes restants. Et d’après les sondages, le favori se nomme Max Finkgräfe.

Latéral gauche allemand de 20 ans évoluant à Cologne, Finkgräfe caracole ainsi en tête avec 33% des votes (soit plus de 18 000 votes), et devance largement Lamine Yamal, second avec un peu plus de 20% de votes. Derrière l’Allemand, on retrouve également Warren Zaïre-Emery, Alejandro Garnacho ou Kobe Mainoo. Auteur d’une saison correcte avec 24 matchs de Bundesliga dont 18 comme titulaire, Max Finkgräfe est surtout porté par les fans de son club, coutumiers du fait. En 2022, ils avaient, par exemple, réussi à amener leur ailier droit, Jan Thielmann, dans la liste des 40 derniers, de la même manière.

Avec Max Finkgräfe dans le lot ? À vous de voter en cliquant ici.

