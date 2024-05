Le meilleur buteur de l’histoire de la D2 allemande annonce sa retraite

Vous reprendrez bien un peu de café ?

L’attaquant de Schalke 04 Simon Terodde a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière à l’issue de la saison. Pour l’occasion, le meilleur buteur de l’histoire de la deuxième division allemande (177 buts en 310 matchs) a publié sur Instagram, une vidéo dans laquelle huit des onze clubs auxquels il a appartenu sont mis en avant par des mugs de chaque équipe. Une neuvième tasse à l’effigie du joueur et de sa célébration fétiche, conclue la vidéo avec le message « Feierabend » (fin du travail en VF). Une belle manière de dire au revoir à ses supporters et à l’ensemble de ses coéquipiers.

Dans un communiqué, le club de Schalke a salué la carrière de son attaquant ainsi que sa décision : « Nous avons dit à Simon que la porte de Schalke lui était ouverte, mais qu’il devrait d’abord passer du temps avec sa famille et décider de ce qu’il veut faire dans la ‘seconde moitié » de sa carrière ». De par son mètre 92 et ses 83 kg, Simon Terrode aura labouré les défenses adverses et marqué le grand livre du football allemand. À 36 ans, l’ancien de Cologne, Union Berlin, Bochum ou encore Stuttgart aura été sacré trois fois champion de deuxième division avec trois clubs différents.

Son dernier fait de gloire : sauver Schalke de la relégation en D3.