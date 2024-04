Pronostic Bochum Hoffenheim : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Hoffenheim tient tête à Bochum

La 31e journée de Bundesliga ouvre ce vendredi avec une affiche entre Bochum et Hoffenheim. Le VfL est engagé dans la lutte pour le maintien et joue gros dans cette dernière ligne droite. Les partenaires d’Anthony Losilla sont actuellement en 16e position avec le même nombre de points que Mayence. Bochum peut encore se maintenir, mais doit se reprendre rapidement. En effet, lors des 8 dernières journées, Hoffenheim s’est incliné à 6 reprises pour 2 matchs nuls. Paradoxalement, depuis son exploit face au Bayern, Bochum n’a plus remporté le moindre match. Le week-end dernier, le VfL s’est de nouveau incliné à Wolfsbourg. Dans le dur, Bochum reçoit une équipe d’Hoffenheim qui ne joue plus grand-chose.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En effet, le TSG est calé dans le ventre mou de la Bundesliga à la 9e place. Hoffenheim compte 6 points de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne et 12 unités d’avance sur la relégation. Malgré cette fin de saison sans enjeu, Hoffenheim ne galvaude pas sa fin de championnat comme il l’a démontré le week-end dernier contre le Borussia Mönchengladbach (4-3). Lors de cette rencontre, le TSG est passé par tous les états en menant 3-1 avant d’être rejoint à la 89e minute. Toutefois, les partenaires de Kramarić ont trouvé les ressources pour faire la différence dans le temps additionnel. La formation dirigée par Matarazzo espère enchaîner en déplacement où elle rencontre plus de difficultés (1 victoire, 1 nul et 8 revers lors des 10 derniers matchs à l’extérieur). Face à une formation de Bochum pas au mieux, Hoffenheim devrait pouvoir accrocher au moins le nul.

► Le pari « Victoire Hoffenheim ou match nul » est coté à 1,48 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 248€ (148€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « match nul » est coté à 3,55 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 455€ (355€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bochum – Hoffenheim :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bochum Hoffenheim encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !