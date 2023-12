Pronostic Everton Newcastle : Analyse, cotes et match de Premier League

Hoffenheim réagit face à Bochum

Pour lancer la 14e journée de Bundesliga, Hoffenheim reçoit Bochum. L’équipe entrainée par l’américain Matarazzo se trouve actuellement en 6e position avec 6 points de retard sur le Top 4. Bien rentré dans cette saison, le TSG vient de vivre quelques semaines délicates. En effet, Hoffenheim reste sur 5 matchs sans la moindre victoire dont 4 en Bundesliga. Après avoir obtenu 2 nuls contre Augsbourg et Mayence, le TSG s’est de nouveau incliné le week-end dernier face au Borussia Mönchengladbach (1-2). Lors de cette rencontre, Weghosrt arrivé l’été dernier, a inscrit son 4e but, comme son compère Kramaric. Pour retrouver trace d’un succès du TSG, il faut remonter au 28/10/2023 et à un déplacement à Stuttgart (2-3).

En face, Bochum est actuellement en 12e position avec 13 points au compteur. Le VFL possède 4 unités de plus que le premier relégable, Darmstadt. Contrairement à Hoffenheim, Bochum a vécu une entame compliquée mais s’est bien repris lors des dernières semaines. En effet, les hommes de Letsch sont invaincus lors des 5 dernières journées avec des nuls face à Mayence, Cologne et Heidenheim, pour des succès sur Darmstadt et Wolfsbourg (3-1). Les joueurs importants de cette équipe sont les Asano ou Stoger. Devant son public, Hoffenheim devrait réagir et s’imposer contre Bochum.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

