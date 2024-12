Metz s’impose aux forceps face à Dunkerque

FC Metz 2-0 USL Dunkerque

Buts : Hein (90e, SP), Asoro (90e+4) pour les Grenats

Parfois, jouer seulement le temps additionnel permet d’empocher les trois points.

Le choc tant attendu entre Metz et Dunkerque a finalement désigné les Mosellans comme vainqueurs (2-0) grâce à un penalty arraché en fin de partie et transformé par Gauthier Hein et une erreur de relance dunkerquoise. Ce résultat permet aux Messins de s’adjuger la troisième place du classement derrière le Paris FC et Lorient, tandis que Dunkerque dégringole à la quatrième position.

« Il y a 80 ans, finissait l’annexion et commençait la liberté » Le magnifique Tifo de la HF97 ! #FCMUSLD pic.twitter.com/hYDDmtyioK — Talk Metz 🇱🇻 (@talkmetz) December 9, 2024

Un penalty salvateur

La première mi-temps a été dominée par les Messins, qui ont manqué de réussite face au but d’Adrian Ortola. Benjamin Stambouli s’est illustré dès l’entame de la rencontre avec une frappe aux 25 mètres parfaitement détournée par le portier espagnol (4e). Simon Elisor est également venu buter sur le gardien dunkerquois (14e).

Même scénario en seconde période où les Grenats ont multiplié les situations sans pour autant parvenir à tromper la vigilance d’Ortola, à l’image de Morgan Bokele ou de Gauthier Hein (68e). Mais le gardien espagnol n’est pas parvenu à conserver son invincibilité sur le penalty transformé par Hein (1-0, 90e) et s’est même rendu coupable d’une erreur de relance qui a permis à Joel Asoro de doubler la mise (2-0, 90e+4).

Les fameux détails.

FC Metz (4-4-2) : Oukidja – Udol, Traoré, Lo, Kouao – Bokele, Deminguet, Stambouli, Diallo (Van Den Kerkhof, 87e) – Hein, Elisor. Entraîneur : Stéphane Le Mignan.

USL Dunkerque (4-1-4-1) : Ortola – Georgen, Sangante, Sasso, Abner – Raghouber (Kondo, 90e+5) – Yassine (Courtet, 46e), Skytta, Bardeli, Bammou. Entraîneur : Luis Castro.

