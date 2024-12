Pronostic Metz Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz et Dunkerque se quittent sur un nul

La 15e journée de Ligue 2 se termine ce lundi par une affiche entre deux prétendants à la montée avec cette opposition entre Metz et Dunkerque. Relégué à la suite de sa défaite lors des barrages face à l’AS Saint-Étienne, le FC Metz fait figure de grand favori à la remontée. À l’orée de cette journée, les Grenats occupent la 4e place du classement avec seulement 3 points de retard sur le duo de leaders composé par le Paris FC et … Dunkerque. Les hommes de Le Mignan ont une très belle opportunité de se replacer pour jouer les 2 places qui permettent une montée directe. Depuis sa défaite au Red Star, le club lorrain s’est montré très solide avec des victoires face à Ajaccio et Caen, mais a été ralenti à Clermont (1-1). Le week-end dernier, les Messins ont fait le taf en Coupe de France et participeront au prochain tour. Invaincu dans son stade, le FC Metz s’attend à un challenge relevé lors de la réception de Dunkerque.

Dunkerque est en effet la surprise du chef en Ligue 2. De retour en Ligue 2 l’an passé, le club avait connu une entame difficile avant de voir le travail de Luis Castro prendre forme pour obtenir un maintien mérité. Sur la lancée de cette dernière ligne droite, le club du nord de la France se montre très régulier dans ses performances. Très bon à la maison, Dunkerque accroche aussi quelques points en déplacement comme ce fut le cas lors des succès à Clermont et Grenoble. Lors de la dernière journée, Dunkerque avait pris le dessus sur Ajaccio (1-0), et a ensuite obtenu son ticket pour les 32es de finale de la Coupe de France en sortant Aubervilliers (0-2). Dans cet affrontement entre équipes assez proches, les deux formations pourraient se neutraliser, avec un petit avantage aux Messins à domicile. Un nouveau match pauvre en buts est possible.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

