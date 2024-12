Pronostic Bayer Leverkusen Inter : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Leverkusen – Inter : Les Milanais encaissent enfin, mais finissent par s’en sortir ?

Série de 5 victoires de rang pour Leverkusen, qui reste malgré tout moins souverain que la saison passée. On notera quand même une belle victoire sur la pelouse du Bayern en coupe d’Allemagne (0-1) la semaine passée, et de nets succès contre Heidenheim (5-2) en Bundesliga et Salzbourg (5-0) en C1 assez récemment. Mais ce fut plus compliqué contre St Pauli (2-1) samedi malgré la victoire, qui leur permet de monter sur le podium de Bundesliga certes, mais loin des standards de la saison passée en championnat. En C1, c’est une belle 6e place avec 10 points en 5 journées et une qualification déjà quasiment acquise. Privé d’Amine Adli (blessé) et de plusieurs autres cadres comme Martin Terrier, Belocian, et Mukiele, le Bayer Leverkusen devra composer sans certaines pièces maîtresses face à l’Inter. De plus, les présences du buteur nigérian Boniface et du précieux Hofmann restent incertaines. Toutefois, l’équipe pourra compter sur Nathan Tella, jeune talent prometteur, et surtout sur Florian Wirtz, l’étoile montante allemande. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en championnat, ainsi que de 5 réalisations en Ligue des champions, Wirtz représente une véritable menace. Avec un tel atout offensif, les Allemands semblent capables d’infliger à l’Inter leur premier but dans la compétition.

Car en effet, sur la scène européenne, les Interistes sont 2es de cette C1 sans avoir encaissé le moindre but en 5 matchs. Ce fut le cas contre Arsenal (1-0) et Leipzig (1-0) pour les deux derniers matchs en date dans la compétition. Dans la course pour le titre de nouveau cette année en Serie A, l’Inter a récemment battu Parme (3-1) et a vu son match contre la Fio s’arrêter à cause du malaise de Bove. Dans cette formation, Marcus Thuram, impressionnant en championnat (9 buts, 3 passes décisives), sera un atout clé pour Inzaghi, quand son coéquipier offensif Lautaro Martinez peine à retrouver son niveau de la saison dernière. Dans cette affiche, l’Inter reste favorite grâce à son effectif et ses cadres solides, mais pourrait encaisser son premier but dans la compétition contre cette belle équipe de Leverkusen.

