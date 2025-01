Antoine Kombouaré reviendra finalement face à la presse dès la semaine prochaine

Quel homme de médias, cet Antoine Kombouaré !

Décidément au cœur de l’actualité ces derniers jours après une microscopique conférence de presse donnée jeudi, l’entraîneur du FC Nantes en a remis une couche samedi soir au micro de DAZN, quelques minutes après le nul obtenu par ses joueurs sur la pelouse lilloise (1-1). Mais il faut croire que le Nouméen ne déteste pas autant les médias qu’il le laisse entendre, puisqu’il était dès ce dimanche matin l’invité des Grandes Gueules sur RMC, où il a à nouveau fait passer quelques messages, mais quelque peu calmé les choses, aussi.

« Je ne suis pas fâché. J’ai expliqué tranquillement ce que j’avais à dire. Je n’ai pas accepté certaines choses. Après Brest, j’ai eu ma tronche tous les jours dans L’Équipe pendant sept jours. On a quand même gagné le match de Coupe de France derrière… Mais non, ça a continué. Ils étaient catégoriques, ils ont dit qu’Antoine Kombouaré ne serait plus l’entraîneur du FC Nantes après la trêve. Moi je ne peux pas être hypocrite. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ils se sont trompés, ils doivent raconter l’histoire. On a essayé de s’expliquer hier (samedi) en off avec les journalistes locaux. Ils n’ont pas compris. Un gars de L’Équipe m’a même traité de démago… », a-t-il d’abord lancé, visiblement toujours irrité.

Retour à la normale prévu dès la semaine prochaine

Avant finalement de tempérer les débats, et d’annoncer qu’il ne s’agit pas d’une grève définitive. « J’ai entendu que c’était une guerre et que j’allais faire une grève des médias jusqu’à la fin de la saison. Ce n’est pas sérieux. Je vais jusqu’au bout de ma démarche. Mais tout redevient normal à partir de la semaine prochaine. Je voulais une petite remise en question, un mea culpa. Mais ils (les journalistes) ne savent pas le faire. Ils ne veulent pas comprendre. On ne trouvera pas d’accord. Je voulais marquer le coup sans faire le buzz, on passera à autre chose la semaine prochaine », a lâché Kombouaré.

Sauf si Franck et Waldemar Kita en décident autrement d’ici là !

