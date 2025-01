L’OM en passe de boucler l’arrivée d’un ancien de la Serie A

Pablo Longoria n’a pas mis bien longtemps avant de sortir son téléphone durant ce mercato hivernal.

Même si l’Olympique de Marseille a plutôt bien réussi sa première partie de saison, avec une deuxième place à la trêve derrière Paris, il était difficile d’imaginer les dirigeants marseillais ne pas bouger en ce mois de janvier, eux qui aiment tant les périodes de mercato. Et une première alerte est tombée ce samedi soir, alors qu’on n’avait pas vu grand-chose venir : le défenseur italo-brésilien Luiz Felipe devrait très rapidement arriver sur la Canebière, afin de signer pour dix-huit mois. Âgé de 27 ans, il a passé la majeure partie de sa carrière à la Lazio (entre 2016 et 2022), sans oublier ses expériences à la Salernitana et au Betis, avant de filer en septembre 2023 en Arabie saoudite, où il a évolué avec Al-Ittihad.

Encore du mouvement à prévoir dans le secteur défensif de l’OM

Devenu indésirable dans son club ces derniers mois, celui qui a une cape avec la sélection italienne était justement rentré en Italie afin d’y retrouver sa famille, et devrait donc mettre quelques semaines avant d’être opérationnel. Son arrivée devrait en tout cas entraîner au moins un départ, celui de Bamo Meïté, qui n’entre définitivement pas dans les plans de Roberto De Zerbi, et plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt. Il faudra aussi suivre la situation de Lilian Brassier, qui vit un début d’aventure marseillaise catastrophique et pourrait aussitôt quitter la Provence. Dans ce cas, l’OM pourrait bouger vers un autre défenseur, de préférence gaucher.

Et Mehdi Benatia, il ne veut pas remettre les crampons, sinon ?

