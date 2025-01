Rattrapé par Nantes, Lille loupe le podium

Lille 1-1 Nantes

Buts : Gudmundsson (41e) pour Lille // Abline (70e, SP) pour Nantes

Et de dix-huit rencontres !

À l’occasion de la seizième journée de Ligue 1, Lille a poursuivi sa série d’invincibilité toutes compétitions confondues. Mais malheureusement pour lui, le LOSC n’a pas réussi à faire mieux qu’un nul et doit patienter au pied du podium (quatrième, avec deux longueurs de retard sur l’Olympique de Marseille et Monaco). Car même mené, Nantes a trouvé la force de revenir dans la rencontre et de récupérer un point. Quinzièmes avec deux unités d’avance sur Angers et trois sur Le Havre (sans oublier un match de moins à disputer), les Canaris restent en grand danger puisqu’ils pourraient tomber dans la zone de relégation en fonction des autres matchs du week-end. Les locaux, qui ont ouvert le score grâce au but de Gabriel Gudmundsson, à l’affût d’une barre transversale touchée par Rémy Cabella peu avant la pause, ont pourtant cru que cette réalisation suffirait pour s’assurer la victoire.

Abline, encore lui

Sauf que dans le second acte, les visiteurs ont clairement accéléré et se sont montrés plus tranchants offensivement : si l’égalisation d’Ignatius Ganago a été refusée pour un hors-jeu de Johann Lepenant, Matthis Abline a ainsi remis les deux équipes au même niveau en transformant un penalty qui sanctionnait une faute de Bafodé Diakité sur Mostafa Mohamed dans la surface de réparation. Les Dogues peuvent donc regretter leurs occasions ratées (mauvais placement de Jonathan David, sauvetage d’Anthony Lopes devant Benjamin André, tentative de Hakon Arnar Haraldsson, frappes d’Osame Sahraoui et de Ngal’ayel Mukau, tirs non cadrés de Cabella…), tandis que la bande d’Antoine Kombouaré s’en tire plutôt bien (même si elle a également eu quelques opportunités, par Abline et Lepenant notamment).

Attention à la conférence de presse de l’entraîneur…

