Pronostic Nantes Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille se reprend à Nantes

Cette affiche entre le FC Nantes et Lille met aux prises une formation luttant pour le maintien et une équipe en course pour le podium. Depuis plusieurs saisons, les Canaris souffrent et finissent aux portes de la zone de relégation. Cette année, le club de Loire-Atlantique a connu 3 entraîneurs puisque Gourvennec et Aristouy n’ont pas su trouver les leviers pour créer une dynamique. Arrivé il y a quelques semaines, Kombouaré a rapidement imposé sa patte et a permis à sa formation de prendre quelques longueurs d’avance sur la zone de relégation. En effet, les Nantais sont en 14e position avec 4 points de plus que Metz, premier relégable. En cas de succès ce dimanche, les Canaris seraient assurés de rester en Ligue 1. Lors des 2 dernières journées, le FC Nantes a signé deux matchs nuls contre Montpellier (1-1) et à Brest (0-0) le week-end dernier.

De son côté, Lille réalise une très belle saison avec un quart de finale de Conference League. De plus, le LOSC est toujours en course pour décrocher une place sur le podium qui lui permettrait de disputer la Ligue des Champions. Actuellement, les protégés de Fonseca accusent 2 unités de retard sur Brest, 3e. Le week-end dernier, les Lillois ont subi une terrible désillusion en s’inclinant face à l’Olympique Lyonnais (3-4). Dans une rencontre spectaculaire, les Nordistes ont mené à plusieurs reprises mais ont craqué lors des dernières minutes. En cas de succès, les Lillois auraient pu ravir la troisième place à Brest. Pour tenter de se qualifier pour la Ligue des Champions, Lille n’a pas le choix et doit remporter ses 2 derniers matchs et compter sur un faux-pas de Brest. Pour cela, Fonseca compte sur les Cabella, David (17 buts) ou Zhegrova. Déterminé à se racheter après son revers contre Lyon, Lille devrait s’imposer à la Beaujoire.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

