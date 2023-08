Waldemar Kita met son nez dans les affaires de Pierre Aristouy

Ce début de saison n’est ni plus ni moins qu’un cauchemar pour Pierre Aristouy.

Présent dans le groupe de 22 joueurs annoncé par le FC Nantes pour la rencontre face à Toulouse il y a une semaine, le jeune attaquant Stredair Appuah (19 ans) ne faisait pas partie des 20 noms présents sur la feuille de match contre les Violets, chaque équipe n’ayant droit qu’à neuf remplaçants. Selon Ouest-France, la raison serait tout sauf sportive : l’infernal président Waldemar Kita aurait tout simplement demandé à son entraîneur Pierre Aristouy de ne pas utiliser le gaucher pour cette rencontre, afin de laisser de la place aux deux recrues brésiliennes fraîchement arrivées, Marquinhos (prêté par Arsenal) et Douglas Augusto (acheté au PAOK contre à peu près 5 millions d’euros). Actuellement sur la sellette, le coach n’a pas dû avoir le choix. Les deux milieux de terrain brésiliens – entrés en jeu au cours de la rencontre – ont ainsi pu réaliser leurs premières foulées sous le maillot jaune et vert.

Cet épisode rappelle une autre intrusion du boss nantais dans les affaires sportives, en septembre 2018. Après avoir notamment posé entre 8 et 10 briques sur Anthony Limbombe (plus gros achat de l’histoire du club), Kita avait déclaré au micro de Canal+ : « C’est toujours difficile quand il y a des millions sur la touche. Il va falloir quand même qu’on se mette d’accord (avec l’entraîneur Miguel Cardoso, à l’époque). À un certain moment, les gens doivent s’adapter à certaines situations. Maintenant, il faut aller vite. On a des joueurs de qualité, on a beaucoup investi, ces joueurs doivent être sur le terrain. » L’attaquant belge avait été titulaire au match suivant, mais a fait un four sur les bords de l’Erdre (38 matchs seulement pour 3 buts et 4 passes décisives en trois saisons et demie, des blessures à répétition, un prêt raté au Standard, une rupture de contrat en avril 2022).

" Les millions sur la touche" pic.twitter.com/zLaexx5dFA — out of context Waldemar Kita (@OutKita) May 29, 2019

À Lille ce week-end, Appuah, Marquinhos et Douglas Augusto étaient tous présents sur la feuille de match et ont tous participé à la défaite des leurs (2-1), le premier nommé se retrouvant même à deux doigts d’une égalisation, finalement refusée par la VAR pour un très léger hors-jeu.

Le cru 2023-2024 du FCN s’annonce lui aussi très comique.