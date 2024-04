Pedro Chirivella : « On a fait de la merde ! »

La douche froide.

Lourdement défait à domicile par le Stade rennais (0-3) ce samedi après-midi, le FC Nantes pointe à la 14e place de Ligue 1, à seulement cinq points de Metz, barragiste. Au-delà de la mauvaise opération dans la lutte pour le maintien, les Canaris sont complètement passés à côté de leur sujet dans le derby breton, ce qui ne fait que rajouter une grosse dose de sel (de mer) sur une plaie déjà ouverte. Et ça, Pedro Chirivella en a bien conscience. Devant les caméras de Prime Vidéo, le milieu espagnol n’a pas cherché d’excuses : « C’est la honte. La deuxième période qu’on a jouée… on n’était pas au rendez-vous. […] Je m’excuse auprès des supporters, de tout le stade qui est venu nous soutenir. Désolé pour le mot, mais c’est de la merde ce qu’on a fait »

🥶 Pedro Chirivella : "C'est la honte !" Les mots forts du capitaine du @FCNantes après la défaite face à Rennes ! #FCNSRFC pic.twitter.com/ORnYy7xt5O — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 20, 2024

La victoire face au Havre lors de la dernière journée semble désormais appartenir au passé et le FC Nantes n’a plus qu’un match à disputer à domicile, ce sera lors de l’avant-dernière journée contre le LOSC. Pour Chirivella, le rendez-vous est pris et il ne faudra pas se louper : « Je n’ai pas de mots. C’est une honte, on n’est pas à la hauteur de ce que le FC Nantes représente, de ce stade de la Beaujoire. Il nous reste un match ici, on va tout faire pour le gagner. Mais si on joue comme ça, on peut jouer cinq saisons de plus et on ne gagnera pas un match. »

Pour assurer le maintien dans l’élite, il faudra donc jouer autrement. Facile !