Le bel hommage d'un groupe de punk à Maxime, supporter du FC Nantes

Le festival du Helfest a démarré ce jeudi, et le punk a montré sa grandeur. Le groupe de punk américain des Dropkick Murphys a en effet adressé un message à Maxime Le Roy, supporter nantais de 31 ans, tué le 2 décembre dernier, juste avant la rencontre Nantes-Nice. Brandissant le T-shirt en hommage au défunt, le chanteur Ken Casey a tenu un joli discours : « On n’aime pas les mauvaises nouvelles, mais on répond présent quand les gens nous demandent de rendre hommage à leurs amis. Je veux donc dédier le prochain morceau à notre ami Maxime et à tous nos amis fans du FC Nantes, ici présents. On m’a dit qu’il aimait cette musique… Elle est pour toi Maxime. Repose en paix. »

Le groupe a, dans la foulée, chanté Rose Tattoo, une des chansons préférées de Maxime. Une chanson qui avait notamment été entonnée pendant l’hommage rendu par les supporters nantais, lors de Nantes-Brest en décembre.

