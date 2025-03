Le président de Cardiff réclame 120 millions d’euros au FC Nantes dans l'affaire Emiliano Sala

L’histoire est loin d’être terminée.

Six ans après la mort d’Emiliano Sala, en marge de son transfert du FC Nantes au Cardiff City FC, les deux clubs n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente. Le 14 avril prochain se tiendra une audience de procédure au tribunal de commerce de Nantes. À cette occasion, le président du club gallois, Mehmet Dalman, a indiqué auprès de RMC Sport qu’il attendait « environ 120 millions d’euros » de la part du FC Nantes, soit, selon lui, « le montant total des frais juridiques liés à cette affaire ».

« Que justice soit faite »

Cardiff City estime que l’absence de l’avant-centre pour la deuxième partie de saison 2019-20 représente un manque à gagner de 53 millions d’euros. « Ce n’est pas un chiffre balancé comme ça, en l’air. C’est quelque chose que nous avons calculé. Si nous n’avions pas été relégués cette saison-là, nous n’aurions pas eu les problèmes financiers que nous avons rencontré », se justifie le président, qui a fourni ces études statistiques au tribunal.

Derrière ces histoires de gros sous, se cache tout de même un petit cœur. « Si vous me demandez ce que j’attends réellement, c’est que justice soit faite. Oubliez les chiffres le temps d’une seconde, regardez ce qu’il s’est passé, regardez la manière dont cela s’est passé. C’est une mort inutile, évitable, mais qui a eu lieu. On veut que ce genre de choses ne se reproduise plus », souligne Mehmet Dalman.

Grand prince ?

Affaire Sala : Le tribunal de commerce donne partiellement raison à Nantes