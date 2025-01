Affaire Sala : Le tribunal de commerce donne partiellement raison à Nantes

Quand est-ce que ça s’arrête ?

Nouvel épisode dans l’interminable guerre juridique et financière qui oppose le Cardiff City FC au FC Nantes à la suite du décès d’Emiliano Sala. Le tribunal de commerce de Nantes a ordonné lundi au club gallois de fournir au FCN des pièces liées à un dédommagement de son courtier d’assurance. À la suite de cette petite victoire, le club nantais a déclaré à L’Équipe : « Nous sommes satisfaits qu’hier (lundi), le tribunal de commerce de Nantes ait contraint Cardiff à fournir les éléments demandés par le FC Nantes et cela sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter du huitième jour. » Le FCN a tout de même été débouté sur deux demandes : celle concernant les procédures menées contre le sulfureux agent Willie McKay et une autre au sujet des rapports d’expertise fournis par Cardiff pour estimer les « préjudices subis » à la suite de la perte du joueur.

Prochaine audience le 14 avril

Pour rappel, Cardiff a assigné Nantes en s’appuyant sur les « expected goals » pour chiffrer un montant des « préjudices subis » à la suite de la disparition accidentelle de l’attaquant argentin. Après des calculs complexes effectués par différents experts, le CCFC réclame aux Canaris 122,2 millions d’euros. Entre-temps, Cardiff a touché près de 7 millions d’euros dans un accord avec son ancien courtier en assurance. La prochaine audience est programmée le 14 avril prochain.

Indécent.

