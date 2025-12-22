Après les incidents du 5 décembre, la Ligue donne match perdu à Bastia face au Red Star

Le SCB est encore pénalisé par ses propres fans.

Ce lundi, la commission de discipline de la LFP a donné match perdu à Bastia face au Red Star, à la suite des incidents qui ont perturbé cette rencontre de la seizième journée de Ligue 2, qui était par ailleurs les 120 ans du club corse. La fête avait tourné au fiasco après que le défenseur audonien Bradley Danger avait reçu un fumigène depuis les travées de Furiani, provoquant l’arrêt définitif de la rencontre le vendredi 5 décembre dernier. Intransigeante, la Ligue a décidé le retrait avec sursis d’un point pour les Bastiais, et ordonné la fermeture de la tribune Est de Furiani pour quatre matchs fermes.

Une décision appuyée en parallèle par les nombreux fumis craqués en tribunes ce jour-là. Conséquence directe au classement de la Ligue 2, le Red Star empoche trois points et passe de la cinquième à la deuxième place du championnat, et chipe la (virtuelle) position d’une montée en Ligue 1 à Saint-Étienne. De son côté, Bastia est plus que jamais lanterne rouge de Ligue 2, avec toujours 8 points de retard sur le barragiste Boulogne.

Joyeux anniversaire !

