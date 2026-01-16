Dunkerque réussit le gros coup contre Pau, Bastia remporte le duel des mal classés

Au nord, c’était la bonne opération. Opposé à Pau en ouverture de cette dix-neuvième journée de Ligue 2, Dunkerque s’est offert un joli vendredi soir (3-1). Un but de renard de Thomas Robinet puis un doublé d’Anto Sekongo, à la conclusion de deux contres supersoniques, font le bonheur des Nordistes, qui s’emparent provisoirement de la deuxième place, en attendant les autres matchs du week-end. La réduction du score de Giovani Versini n’aura pas changé grand-chose pour les Pallois, qui restent pour leur part en embuscade dans la course à la montée. Une lutte à laquelle Le Mans entend bien se mêler jusqu’au bout. Malheureusement pour l’une des équipes en forme du moment, l’inspiration n’était pas au rendez-vous cette fois sur la pelouse de Rodez (1-1), Théo Eyoum sauvant même le point du nul in extremis pour les siens. Un peu plus bas encore, grise mine également pour Montpellier, battu à Boulogne-sur-Mer (1-0). Il aura suffi d’une tête lobée de Corentin Fatou à la tombée d’un centre de Nolan Binet pour voir les Héraultais s’enfoncer encore un peu plus dans le ventre mou de cette Ligue 2. Les locaux, eux, s’offrent un peu d’air dans leur lutte pour survivre.

L’espoir est permis pour Bastia ?

Une course pour le maintien dans laquelle Bastia abattait certainement l’une de ses dernières cartes, face à l’équipe placée juste devant lui : Laval. Avec réussite, puisque les Corses sont parvenus à s’imposer (0-2) pour recoller à un point de leur hôte du soir et quatre de la place de barragiste. L’espoir est venu de Jérémy Sebas en contre, puis Felix Tomi, qui suit bien après un déboulé d’Alexandre Zaouai conclu par une frappe sur le poteau. Enfin dans le dernier match de la soirée, Annecy a pris le meilleur sur Amiens pour se caler bien au chaud à la neuvième place (2-0), grâce notamment à une improbable ouverture du score de Ben Touré, et malgré un penalty raté par Abdel Hbouch en fin de partie.

Vous voulez un championnat serré ? Vive la Ligue 2 !

Annecy 2-0 Amiens

Buts : Touré (51e) et Jusseron-Venière (88e)

Laval 0-2 Bastia

Buts : Sebas (62e) et Tomi (76e)

Dunkerque 3-1 Pau

Buts : Robinet (9e) et Sekongo (24e et 58e) pour Dunkerque // Versini (60e) pour Pau

Rodez 1-1 Le Mans

Buts : Baldé (84e) pour Rodez // Eyoum (88e) pour Le Mans

Boulogne-sur-Mer 1-0 Montpellier

But : Fatou (59e)

