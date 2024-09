Pronostic Dunkerque Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia résiste à Dunkerque

Ce début de saison en Ligue 2 ne nous a pas permis de dégager une certaine hiérarchie. En effet, seulement 3 points séparent le 10e au premier. Actuellement, Dunkerque est en 8e position avec deux points de retard sur le leader, qui n’est autre que Bastia. Pourtant, les Nordistes ont très mal débuté en se faisant surprendre à domicile par Annecy. Ensuite, les hommes de Luis Castro ont longtemps pensé ramener une victoire de prestige du Paris FC mais ont dilapidé une avance de 2 buts. Finalement, les Maritimes ont trouvé la faille en dominant Rodez et en enchaînant face à Clermont et Pau. Arrivé cet été, Yacine Bammou a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

En face, Bastia avait réalisé un exercice intéressant il y a 2 saisons en finissant à la 4e place de Ligue 2. L’an passé fut en revanche bien plus délicat, puisque le Sporting a dû lutter pour ne pas descendre. Pour partir sur de nouvelles bases, les dirigeants corses ont misé sur Tavenot lors de l’intersaison. Le technicien français connaît une excellente entame puisque sa formation est en tête de Ligue 2. De plus, Bastia reste avec Metz les 2 formations invaincues de ce championnat. Le week-end dernier, les Bastiais ont signé une très belle performance en dominant le Paris FC (2-1) dans un match marqué par plusieurs expulsions dont celle du Bastiais Tavares. Sur une très bonne dynamique, le club corse devrait résister à Dunkerque pour accrocher au moins le nul.

