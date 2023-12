Pronostic Dunkerque Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia va chercher lui aussi un résultat à Dunkerque

De retour en Ligue 2 après avoir passé une saison en National, Dunkerque rencontre logiquement quelques difficultés lors de cette première partie d’exercice. En effet, la formation nordiste se retrouve en 18e position avec 4 points de retard sur le premier non relégable, qui n’est autre que … Bastia. Ce mardi, les Dunkerquois jouent gros dans l’optique du maintien car en cas de revers, ils verraient l’écart s’agrandir de manière conséquente. Lors des dernières semaines, Dunkerque avait repris confiance en accrochant quelques résultats loin de ses bases avec des succès à Auxerre et Valenciennes. Le week-end dernier, les hommes de Castro ont confirmé leurs bonnes dispositions loin de leur base avec un nul à Pau (1-1). En revanche, la formation nordiste souffre dans son enceinte où elle ne s’est jamais imposée. Avec un bilan de 2 nuls et 6 revers en 8 matchs à domicile, Dunkerque possède de loin le pire bilan de la Ligue 2.

En face, Bastia est l’une des déceptions de la saison en Ligue 2. Le club corse avait fini à une excellente 4e place l’an passé et souhaitait de nouveau se mêler dans les premiers rôles lors de cet exercice. La bande à Brouard est bien loin de ses objectifs, puisqu’elle occupe la première place de non relégable, avec 1 seul point d’avance sur Troyes. Ce mardi, les Corses seraient bien inspirés de s’imposer pour ne pas se retrouver en danger. Battu au Paris FC (1-0), Bastia avait ensuite tenu tête à Auxerre (0-0). Le week-end dernier, le Sporting disputait un match important pour le maintien à Caen et s’est incliné (1-0) en toute fin de rencontre. Pas spécialement brillant loin de ses bases, le club corse devrait cependant être en mesure d’accrocher au moins un nul face à une équipe de Dunkerque pas encore vainqueur à domicile.

