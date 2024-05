Saïd Chabane se lâche après la montée en Ligue 1 d’Angers

Féliciter le club et l’équipe pour la montée en Ligue 1 ? Évoquer son cas personnel et régler des comptes, surtout.

C’est l’option choisie par Saïd Chabane, alors qu’Angers vient d’officialiser son retour en Ligue 1 à la suite de la dernière journée de deuxième division qui a vu le SCO accrocher le nul à domicile contre Dunkerque. Agressif, celui qui est empêtré dans des affaires judiciaires a tenu à faire passer un message dans des propos relayés par RMC Sport. « Certains ont même parié sur mon suicide. Ils ont appelé ma famille pour dire que je m’étais suicidé, a commencé le patron de l’entité. À tous ceux-là, pour tout le mal que vous avez fait, vous n’avez fait que renforcer ma conviction. L’acharnement qu’il y a eu, je ne le souhaite à personne et certains se reconnaîtront. »

« L’avenir me donnera raison sur un certain nombre de points, a continué le sexagénaire, qui a récemment laissé la présidence à son fils Romain. Le club m’appartient. Quand on dit que je ne suis plus l’homme de la situation, d’accord, venez… Faites votre chèque et partez, je vous laisserai tout sur la table. Mais vous n’avez pas le droit d’attaquer ma famille, vous n’avez pas le droit de faire abstraction des personnes autour de moi. Il paraît que c’est la vie qui est comme ça. Cela m’a renforcé. On n’a pas été déstabilisé. Ils ont tout essayé, un jour vous saurez tout ce qui s’est passé. On voulait tuer un bonhomme et sacrifier le club pour lui. »

Pour le reste, c’est la fête.