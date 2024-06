Pronostic France Belgique : Analyse, cotes et prono du 8e de finale des Bleus à l’Euro 2024

Après une phase de poules poussive, la France doit élever le curseur ce lundi contre le voisin belge en 8es de finale de l’Euro 2024. Pour miser sur cette affiche, Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics France Belgique !

Nos pronostics France Belgique

Une France inefficace

Pour son entrée en lice dans cet Euro, la France a réussi une prestation intéressante face à une Autriche qui a énormément progressé ces dernières années (1-0). Les Bleus ont globalement maîtrisé la rencontre et ont fait la différence sur une accélération de Mbappé qui a poussé la défense autrichienne à la faute. Lors de cette opposition, le capitaine tricolore s’est cassé le nez et a manqué à l’appel face aux Pays-Bas. À l’instar du match contre l’Autriche, les Bleus ont contrôlé la rencontre mais ont affiché de la fébrilité dans le dernier geste (0-0). Assurée de disputer les 8es de finale, la bande de Deschamps voulait s’imposer contre la Pologne afin de s’éviter une partie de tableau très compliquée. Finalement, les Tricolores ont de nouveau déçu en signant seulement un nul (1-1) face à des Polonais déjà éliminés. Dans cette rencontre, les Français ont de nouveau dominé et eu plusieurs opportunités de marquer. Néanmoins, le seul but de ce match aura été inscrit sur penalty par Mbappé, qui a ouvert son compteur à cette occasion. Lors de ces 3 matchs, la France a eu un ratio expected goals intéressant, mais qui ne s’est pas matérialisé au tableau d’affichage. Lors des grandes compétitions internationales, la France a su élever son niveau lors des matchs à élimination directe et compte bien le montrer dès cette affiche face à la Belgique.

La Belgique aussi

La Belgique fait partie des outsiders pour le titre dans cet Euro et sort d’une phase de poules compliquée. À l’instar de la France, la sélection belge a manqué de tranchant dans le dernier geste. Symbole de cette impuissance, Romelu Lukaku a vu plusieurs de ses buts être refusés par la VAR pour des hors-jeu minimes ou des mains sévèrement sifflées. Lors du 1er match, les Diables rouges se sont fait surprendre par la Slovaquie sur une erreur de Doku (0-1). Malgré une domination intense, les Belges ont débuté par un revers. Par la suite, la bande de Kevin De Bruyne s’est évité toute mauvaise surprise en réalisant une très belle entame face à la Roumanie et en marquant par Tielemans. En fin de rencontre, De Bruyne a aggravé le score pour relancer son équipe. Dans un match aux allures de 16e de finale, la Belgique a ensuite tenu tête à l’Ukraine (0-0) mais a dû se contenter de la 2e place qui la fait basculer dans la partie compliquée du tableau. Ce lundi, les Diables rouges auront à cœur de prendre leur revanche sur les Bleus qui les avait battus en demi-finales du Mondial 2018.

Deschamps a le choix, la Belgique avec du classique

Le XI concocté par Didier Deschamps s’annonce très intéressant. En effet, le sélectionneur tricolore a brouillé les pistes au milieu et en attaque lors de la phase de groupes. Au rayon des certitudes, Maignan et ses 4 compères de la défense que sont Koundé, Upamecano, Saliba et Hernandez sont assurés de débuter. Au milieu de terrain, le seul partant certain est Kanté, qui a brillé de mille feux pour son retour. Les 2 dernières places se disputent entre trois hommes, Tchouaméni (titulaire lors des 2 derniers matchs), Griezmann (sur le banc face à la Pologne) et Rabiot (aligné d’entrée lors des 3 matchs). Grizou est un fidèle soldat de Deschamps et a souvent brillé lors des rencontres décisives, ce qui devrait lui permettre de débuter. Le Madrilène et le Turinois ont connu des problèmes physiques en fin de saison et ont besoin de rythme pour retrouver leur meilleur niveau. L’attaque interroge car si Mbappé est indispensable, Dembélé et Thuram n’ont pas spécialement convaincu. Le Parisien semble garder les faveurs de son entraîneur qui pourrait nous aligner une surprise en décalant Rabiot à gauche, à l’image du match face aux Pays-Bas, voire de titulariser Barcola. En effet, le jeune joueur du PSG a marqué des points contre la Pologne, et devrait avoir du temps de jeu, certainement en impact player comme ce fut le cas avec Paris dans de grandes affiches. Après la défaite inaugurale contre la Slovaquie, Tedesco fait des ajustements dans son XI avec le retour comme titulaire de Tielemans et celui de Theate. Ces entrées ont eu pour effet la mise sur le banc de Carrasco et Mangala. Offensivement, le sélectionneur devrait s’appuyer sur Lukaku, épaulé par Trossard et Doku, avec De Bruyne en meneur de jeu.

Les compositions probables pour ce France – Belgique :

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez – Griezmann, Tchouaméni (ou Rabiot), Kanté – Dembélé, Mbappé, Thuram (ou Rabiot).

Belgique : Casteels – Castagne, Faes, Vertonghen, Theate- Tielemans, Onana – Trossard, De Bruyne, Doku – Lukaku.

La France, attention au coup de seum

En signant le nul face à la Pologne, la France se retrouve dans la partie délicate du tableau. Dans un premier temps, les Bleus envisageaient un 8e plus tranquille mais ont vu la Belgique finir seulement 2e. Ce choc entre Français et Belges est certainement l’affiche des 8es de finale, avec un sentiment de revanche pour les Diables rouges après leur revers en 2018. De leur côté, les Tricolores sont conscients qu’ils vont devoir retrouver leur efficacité pour passer ce tour. Rassuré par la forme de Mbappé, Deschamps devrait demander à ses hommes de montrer un visage conquérant dès ces 8es de finale. Dominatrice lors des derniers matchs, la France devrait s’imposer en retrouvant sa précision dans le dernier geste.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Antoine Griezmann devrait être titulaire face à la Belgique