Un onze avec quelques surprises pour le LOSC contre Feyenoord

Lâchez les chiens !

Ce mercredi, 8e journée de Ligue des champions, et duel de milieu de tableau entre le LOSC (12e) et Feyenoord (11e). Une affiche pour viser les étoiles alors que le top 8 est à portée de main. Une victoire pour les Dogues et probablement un billet direct pour les huitièmes de finale (bon, il faudrait quelques autres conditions).

Jonathan David sur le banc

Bruno Genesio aligne un onze avec quelques surprises. Lille se pointe sans Jonathan David, le Canadien, qui risquait la suspension et qui débutera sur le banc. De même pour Hákon Haraldsson et Gabriel Gudmundsson qui vont chauffer leurs fesses. En revanche, Angel Gomes et Mohamed Bayo seront bien présents au coup d’envoi. Côté absents, Aissa Mandi et Benjamin André purgent une suspension, tandis qu’Ismaily, Santos, Fernandez-Pardo et Zhegrova squattent l’infirmerie.

La composition des Dogues pour affronter @Feyenoord est là 👊 XI Dogues qui donneront tout pour remporter ce match 👏#LOSCFEY pic.twitter.com/w5RYo45yFE — LOSC (@losclive) January 29, 2025

Un match pour la qualif, un match pour l’honneur.