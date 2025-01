Les scénarios qui peuvent qualifier Brest, Monaco ou Lille en huitièmes de finale

Sortez les calculettes !

On connaît le classement de la Ligue des champions avant l’ultime journée de cette nouvelle formule qui se tiendra la semaine prochaine, et il est donc possible de se projeter sur les différents scénarios imaginables pour nos clubs français. Le PSG sait déjà ce qu’il lui reste à faire pour voir les barrages : un nul à Stuttgart.

Un nul pourrait même suffire à Monaco…

Pour les autres représentants de la Ligue 1, le ticket est dans la poche, mais le doux rêve de se retrouver dans le top 8 pour décrocher une qualification directe pour les huitièmes de finale existe encore. Oui, oui, même pour le Stade brestois après sa défaite contre le Shakhtar.

→ Brest dans le top 8 s’il s’impose contre le Real Madrid et que quatre des conditions suivantes sont réunies : Feyenoord et Lille font nul ; Monaco ne bat pas l’Inter ; Aston Villa ne bat pas le Celtic ; Leverkusen ne bat pas le Sparta ; l’Atalanta ne gagne pas contre le Barça ; l’AC Milan perd à Zagreb ; l’Atlético perd à Salzbourg.

→ Lille dans le top 8 s’il s’impose contre Feyenoord et que quatre des conditions suivantes sont réunies : Brest ne gagne pas sur un plus gros score contre le Real Madrid ; Monaco ne bat pas l’Inter ; Aston Villa ne bat pas le Celtic ; Leverkusen ne bat pas le Sparta ; l’Atalanta ne gagne pas contre le Barça ; l’AC Milan perd à Zagreb ; l’Atlético perd à Salzbourg.

→ Monaco dans le top 8 s’il s’impose contre l’Inter et que trois des conditions suivantes sont réunies : Brest et Lille ne gagnent pas sur un écart de plus de deux buts par rapport au score de Monaco ; Aston Villa ne bat pas le Celtic ; Leverkusen ne bat pas le Sparta ; l’Atalanta ne gagne pas contre le Barça ; l’AC Milan perd à Zagreb ; l’Atlético perd à Salzbourg.

→ Monaco dans le top 8 s’il fait nul contre l’Inter et que ces trois conditions sont réunies : Brest et Lille ne font pas mieux qu’un nul contre le Real Madrid et Feyenoord ; Aston Villa perd contre le Celtic ; Leverkusen perd contre le Sparta.

Tout cela sans compter les différences de but, qui pourraient avoir leur importance au moment d’établir le classement final. On a déjà mal au crâne.

