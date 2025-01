L’intelligence artificielle a convaincu Neymar de revenir à Santos

Persuader plutôt que convaincre.

Le Brésil voit plusieurs de ses anciennes idoles retourner sur ses terres. En moins d’un an, Thiago Silva, Coutinho, Oscar et désormais Neymar sont revenus dans le Campeonato Brasileiro. Après son passage marqué par les blessures à Al-Hilal, le Ney retourne officiellement dans son club formateur de Santos. Ce dernier a tout mis en œuvre pour rapatrier sa star, quitte à user de moyens pour le moins surprenants. La direction de Santos a eu recours à l’intelligence artificielle pour recréer la voix de Pelé, également passé par le club, afin de jouer sur les émotions de l’ancienne star du PSG.

Hommage glauque à Pelé

Dans un message audio généré par IA et posté sur les réseaux sociaux, le Roi Pelé lui-même s’adresse directement au Petit Prince, l’appelant à « rentrer à la maison » et à « faire honneur au maillot du Peixe ». Le triple champion du monde laisse sa place au prodige : « Je te permets d’utiliser mon trône et ma couronne. » D’après Globo Esporte, la vidéo a notamment ému le père de Neymar et s’est révélée fondamentale dans les négociations.

Cette initiative mêle hommage et coup de communication, mais divise également l’opinion. Si certains y voient un bel hommage à Pelé, disparu en 2022, d’autres s’interrogent sur la dimension éthique d’un tel procédé. Une technologie similaire avait été utilisée lors d’un match rendant hommage à Adriano. Les organisateurs avaient recréé la voix du père de l’Imperador, ce qui l’avait ému jusqu’aux larmes.

"EU PERMITO QUE VOCÊ USE MEU TRONO E MINHA COROA" O Santos usou um vídeo produzido com inteligência artificial para recriar a voz de Pelé e convencer Neymar a acertar com o Peixe. Assista! pic.twitter.com/0npCqfqToz — ge (@geglobo) January 28, 2025

On ne sait plus si c’est la vraie vie ou Black Mirror.

