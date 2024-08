Mercato : Lyon envoie l'un de ses jeunes à Botafogo

On ne le voyait pas venir, celui-ci

Toujours dans l’attente de valider son budget auprès de la DNCG, l’Olympique lyonnais poursuit son opération dégraissage. Ce mercredi, les dirigeants rhodaniens ont ainsi officialisé le départ de Mohamed El Arouch pour Botafogo. Annoncé comme l’un des grands talents de la formation lyonnaise, El Arouch, 20 ans, n’aura disputé que trois rencontres en deux ans chez les pros (deux de Ligue 1 et une en Coupe de France, pour 38 minutes au total).

Novo membro na Família Botafogo! Bem-vindo, El Arouch! #VamosBOTAFOGO 📸 Arthur Barreto/ BFR pic.twitter.com/RsPrnVgRD1 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 21, 2024

Si la destination a de quoi surprendre – compte tenu de l’âge du joueur – elle s’inscrit dans la logique du groupe Eagle Football, propriété de John Textor et dont Botafogo et l’OL font partie. À ce titre, aucune indemnité de transfert n’a été négociée entre les deux clubs et seul un intéressement de 50% sur une future vente a été établi, comme le précise L’Équipe.

El Aroucherche du bonheur au Brésil.

