Estevão continue d'affoler les compteurs au Brésil

On en connaît qui doivent trépigner d’impatience à Chelsea.

Promis aux Blues à partir de l’été prochain et déjà international, Estevão continue de faire tourner les têtes à seulement 17 ans. Quelques semaines après avoir fait tomber le record du nombre de gestes décisifs pour un joueur U17, détenu jusqu’ici par Neymar, le feu follet vient d’atteindre la barre des 20 buts ou passes sur la saison. En offrant le succès à Palmeiras contre le Gremio, le crackito a ainsi inscrit son douzième but de la saison ! Un but qui a d’ailleurs complètement fait craquer le CM de Palmeiras sur X.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA… TANTO BATE ATÉ QUE FURA! É GOL DO MEU ARTILHEIRO! DA CRIA! DE ESTÊVÃO! 💚 🟢 1×0 ⚪ [2T, 27’] #AvantiPalestra | #PALxGRE pic.twitter.com/h3eheLfjSd — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 9, 2024

Avec ses huit passes décisives il est même meilleur buteur et passeur du Brasileirão, performance somme toute remarquable à cet âge-là. Des stats qui s’accompagnent surtout de bons résultats, puisqu’à cinq journées de la fin du championnat, Palmeiras est deuxième à trois points du Botafogo de John Textor, qui compte toutefois un match de moins. Ce qui n’est pas forcément gage de réussite pour le club Carioca.

En tout cas, on espère que son pote Endrick, en manque de temps de jeu à Madrid, en profite pour regarder ses exploits.

