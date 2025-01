Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur après le Mondial 2026

La fin de la dictature.

Selon L’Équipe et Le Parisien, Didier Deschamps ne prolongera pas son contrat en tant que sélectionneur de l’équipe de France, et rendra donc son tablier à l’issue de la Coupe du monde 2026, à 57 ans, après 14 années à la tête des Bleus. Et ce, quel que soit le parcours des Tricolores lors du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

DD devrait annoncer la nouvelle dans un entretien – lors duquel il tiendra compagnie à Brigitte Macron, dans le cadre de l’Opération pièces jaunes – diffusé ce mercredi lors du JT de 13 heures de TF1. La Dèche aurait pris sa décision depuis déjà deux ans, attendant le bon timing pour officialiser la chose. Prévenu « avant les fêtes » du choix de son sélectionneur, le président de la FFF Philippe Diallo aurait convenu avec lui de communiquer sur la chose suffisamment loin des prochains matchs de la sélection.

À l’heure actuelle, et alors qu’il lui reste une phase finale de Ligue des nations (quarts contre la Croatie les 20 et 23 mars prochain) et un Mondial (si la France se qualifie) à disputer, Deschamps pèse 165 matchs sur le banc des Tricolores (un record), pour un titre de champion du monde (2018), deux autres finales dans des tournois majeurs (Euro 2016, Coupe du monde 2022), plus une Ligue des nations remportée en 2021.

Une troisième étoile et puis s’en va.

