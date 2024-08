Le coach de Palmeiras présente ses excuses après une déclaration sexiste

Très, très, très, très loin de la Palmeiras d’or.

Après la victoire de son équipe de Palmeiras à domicile face à Cuiabá (5-0), l’entraîneur Abel Ferreira n’a pas souhaité répondre aux questions d’une journaliste de la radio BrandNews. « Je ne donne des explications qu’à ma mère, ma femme et la présidente de Palmeiras, lui a-t-il rétorqué, alors que la question portait sur la blessure du défenseur Mayke, comme le rapporte Ouest-France. Ce sont les seules personnes à avoir le droit de venir me parler et me demander des explications. »

La journaliste, qui a dit qu’elle n’avait jamais « vécu une expérience aussi désagréable en 17 ans de métier », alors que le technicien s’était tristement distingué au début de l’été en se faisant expulser en raison d’un geste obscène lors d’un match. Abel Ferreira a rencontré la journaliste pour lui présenter ses excuses quelques heures après l’échange, qualifiant sa réponse de « malentendu ».

Le service com’ de Palmeiras a du boulot.

