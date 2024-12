Willian Estevāo récompensé pour sa saison avec Palmeiras

Le jackpot pour Chelsea.

Attendu du côté de Stamford Bridge à l’été 2025, Willian Estevāo dit « Messino » rejoindra Chelsea contre 34 millions d’euros à la fin de son prêt chez les Verdāo. Le Brésilien a tenu à quitter son pays en beauté, à sa manière, comme l’avait fait son homologue Gabriel Jesus.

Malheureusement, Palmeiras a fini dauphin de la Serie A brésilienne derrière Botafogo, mais le jeune prodige a pu se consoler en récoltant deux distinctions personnelles : celle de meilleur jeune joueur et celle du meilleur attaquant du championnat. C’est au moins ce qu’il fallait pour récompenser ses performances et sa belle saison rythmée par 19 buts et 12 passes décisives. « C’est un jeune joueur et très talentueux. Il est un peu comme Lamine Yamal. Il sera bientôt une très grande star du football », s’est même permis le fameux Ronaldo Nazario.

💚🇧🇷 Willian Estevão wins the Best Young Player and Best Attacker of the 2024 Brasileirão with Palmeiras!

Chelsea will welcome him at the club soon ahead of move in summer 2025. pic.twitter.com/LywrqC0MCM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2024