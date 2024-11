Quand un certain Roberto Carlos bouche la vue des supporters de Palmeiras

On aura tout vu… enfin, pas tous.

Aller à un match sans pouvoir le regarder, voilà ce qu’ont vécu les supporters de Palmeiras cette nuit. Lors de la « finale anticipée » entre leur équipe et le leader Botafogo, certains spectateurs présents à l’Allianz Parque n’ont pas pu, malgré eux, assister de leurs propres yeux à la défaite de la Verdāo (3-1), synonyme de seconde place à deux journées de la fin du championnat.

Imagina ir ao estádio… para ver o jogo num ecrã: aconteceu no Palmeiras – Botafogo, devido a um palco para um concerto de Roberto Carlos. pic.twitter.com/WKHW42tVox — B24 (@B24PT) November 27, 2024

La mise en place d’une structure géante

Et pour cause, certains ont découvert à leur arrivée qu’à défaut d’avoir vue sur le rectangle vert, une structure massive avait été installée devant la tribune pour le concert d’un certain Roberto Carlos. Pas le spécialiste des coups francs, mais son homonyme de chanteur. En guise de compensation, le club a remboursé les billets et a mis en place un écran géant dans le stade…

Parfois, on est mieux à la maison sur un canapé.

