Moscardo va se refaire la cerise au Mondial U20

De quoi retrouver un temps de jeu qui lui fuit.

En novembre dernier, Gabriel Moscardo, prêté par le PSG à Reims pour s’acclimater à la Ligue 1 et grappiller des minutes de jeu, n’avait toujours pas disputé une minute de jeu en Champagne, faisant songer les dirigeants parisiens à casser le prêt avant de se raviser. Depuis, le milieu défensif de 19 ans a disputé trois petits bouts de matchs en championnat (Lyon, Lens et Strasbourg) et tout de même la majorité du 32e de finale de Coupe de France, où il a marqué contre Mutzig (R1) et contribué à la qualification de son équipe (1-3).

En ce début d’année 2025, Gabriel Moscardo peut compter sur la sélection pour continuer à retrouver du rythme. Luka Elsner ne le comptera pas dans ses rangs pendant un bon mois et demi. En effet, le joueur rejoint la sélection du Brésil U20 pour disputer la Copa América au Venezuela, du 23 janvier au 16 février prochain, comme l’a annoncé le club rémois sur ses réseaux sociaux.

🇧🇷 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹 𝗠𝗼𝘀𝗰𝗮𝗿𝗱𝗼 rejoint la 𝘴𝘦́𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘣𝘳𝘦́𝘴𝘪𝘭𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦 𝘜20 pour disputer la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮 ! 🏆 🔜 La compétition aura lieu du 23 janvier au 16 février au 𝗩𝗲𝗻𝗲𝘇𝘂𝗲𝗹𝗮 ! 𝘉𝘰𝘯𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘎𝘢𝘣𝘳𝘪𝘦𝘭 ! 💪#TeamSDR pic.twitter.com/MgX6HBhYKC — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 8, 2025

Un statut de favori

Champions en titre et recordmen du nombre de sacres dans cette compétition (12), les moins de 20 ans du Brésil arrivent dans la compétition en ultra-favoris. Dans cette équipe où il devrait évoluer en sentinelle, Gabriel Moscardo a l’occasion de se remettre en jambes après une première partie de saison où il n’aura disputé que 107 minutes toutes compétitions confondues.

Les terrains vénézuéliens seront toujours mieux que le banc d’Auguste-Delaune.

