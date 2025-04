Vous vous attendiez à ce que ce soit aussi facile ?

Cette stat’ va ramener les pieds de nombreux Parisiens sur terre. Qualifié en finale de la Coupe de France, où il affrontera le Stade de Reims, le PSG s’attend à un duel plutôt simple étant donné la saison compliquée des Rémois en championnat (15e et premier non-relégable) et la qualification laborieuse obtenue à Cannes ce mercredi. Pour autant, Reims est certainement l’équipe qui pose le plus de problèmes aux Parisiens ces dernières années.

Deux nuls cette saison

Rien que cette saison, les hommes de Luis Enrique ont été tenus en échec deux fois en Ligue 1 par leurs futurs adversaires en finale, avec même score et même buteurs aux matchs aller et retour (1-1, buts de Ousmane Dembélé et Keito Nakamura). Et ça fait un bon petit bout de temps que ça dure : si ce n’est une rouste 0-3 à Delaune en novembre 2023, Reims a toujours tenu la dragée haute à Paris, avec un total de cinq nuls obtenus entre la saison 2022-23 et celle en cours.

En fouillant dans les stats, on trouve même deux victoires rémoises d’affilée contre le Paris version QSI, à cheval sur deux saisons en 2019, une à Delaune (3-1) et une au Parc s’il vous plaît (0-2). En bref, le 26 mai prochain, au stade de France, Reims peut espérer faire quelque chose contre un PSG imperturbable et à l’heure actuelle toujours invaincu en championnat et en coupe nationale.

Il faudra au moins ça pour ramener un premier titre (hors Ligue 2) en Champagne pour la première fois depuis 63 ans.

