Le PSG sirote Reims et reprend une Coupe

Paris Saint-Germain 3-0 Reims

Buts : Barcola (17e et 19e) et Hakimi (43e)

Et de seize Coupes de France pour le PSG. De retour au Stade de France pour y disputer une finale pour la première fois depuis quatre ans, le club de la capitale n’a laissé aucune place au suspense face à des Rémois totalement démunis pour leur première visite dans l’enceinte dionysienne depuis 1977. Un doublé de Bradley Barcola a très rapidement mis fin aux velléités des Champenois, qui ont ensuite vécu une très longue soirée sans jamais ne serait-ce qu’embêter les joueurs de la capitale, dans leurs chaussons. Une semaine avant de tenter de remporter la première Ligue des champions de son histoire à Munich, la bande de Luis Enrique signe donc un nouveau triplé après le championnat et le Trophée des champions, maintenant son hégémonie sur le football tricolore.

Barcola dans tous les bons coups

L’histoire retiendra que la première frappe de cette finale aura été rémoise, œuvre d’Amadou Koné des 20 mètres, directement dans la niche d’un Matveï Safonov préféré à Gianluigi Donnarumma pour s’ennuyer dans le but parisien. Car par la suite, la soirée aura été à sens unique, la frappe contrée d’Ousmane Dembélé ou celle, au-dessus, de Désiré Doué ne laissant guère de doutes concernant la suite des événements. Remplaçant de dernière minute d’un Khvicha Kvaratskhelia souffrant de maux de tête, le prodige rennais est à l’origine de l’ouverture du score dans la foulée, envoyant Bradley Barcola défier et battre Yehvann Diouf (1-0, 17e). Un face-à-face parfaitement négocié par l’ancien lyonnais, pas toujours en réussite face au but ces dernières semaines.

Premier coup dur pour le 20 000 fans rémois massés dans le virage sud du Stade de France, qui perdent tout espoir deux minutes plus tard sur un nouveau coup de boutoir du duo rouge et bleu. Trouvé sur la droite de la surface, Doué est bien trop libre de ses mouvements et centre vers Barcola, qui n’a plus qu’à la pousser au fond (2-0, 19e). L’affaire est déjà entendue et tout le monde le sait, sur la pelouse comme en tribunes. Très libre sur le front de l’attaque, Dembélé manque d’inscrire son nom au tableau d’affichage en butant sur Diouf, ou en croisant trop sa frappe. Mais après avoir claqué un doublé, c’est à la passe que Barcola s’illustre avec un centre parfait pour Achraf Hakimi, toujours aussi actif (3-0, 43e).

La tête à la suite

Au retour des vestiaires, l’intensité baisse d’un cran et les Parisiens se contentent de jouer à leur main, ne passant que rarement la seconde. Touché dans la surface, Fabián Ruiz est victime d’une énième glissade, véritable mal sur la pelouse du Stade de France. Un calme relatif qui n’empêche pas Diouf d’être encore sollicité, privant Barcola du triplé avant de détourner sur son poteau la tentative en angle fermé de Dembélé. Pas une grande soirée devant les cages pour le n°10 rouge et bleu, à l’image de ce piqué sur la barre, alors qu’il était en position de hors-jeu. Mais pas de quoi préoccuper les champions de France, ni empêcher Luis Enrique de gérer les temps de jeu des uns et des autres, avec forcément l’Inter dans un coin de la tête. Parmi les entrants, Gonçalo Ramos tente bien de s’illustrer, mais au fil des minutes, les deux formations semblent se projeter de plus en plus sur la semaine qui les attend, aussi cruciale que potentiellement historique pour chacun des deux clubs. Même son de cloche pour le virage parisien, avec quelques chants à l’attention des Milanais, avant qu’une large partie de l’enceinte n’entonne « Tous ensemble on chantera » en attendant le coup de sifflet final. Pour la huitième fois déjà depuis son arrivée dans la ville lumière, Marquinhos peut brandir la coupe, que Carlos Bianchi avait apportée et présentée aux 77 000 spectateurs en début de soirée.

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho (Beraldo, 60e), Mendes (Hernandez, 60e) – Neves (Mayulu, 71e), Vitinha (Zaïre-Emery, 71e), Ruiz – Doué (Ramos, 71e), Dembélé, Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

Reims (4-3-3) : Diouf – Sekine, Okumu (Moscardo, 46e), Kipré, Akieme – Atangana, Koné (Patrick, 74e), Gbane – Ito (Tia, 46e), Siebatcheu (Diakité, 46e), Nakamura (Diakhon, 63e). Entraîneur : Samba Diawara.

