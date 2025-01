Jean-Marie Le Pen, le foot comme biais idéologique

En 1996, Le Pen attaque et Deschamps répond

Au lendemain de la qualification aux tirs au but des Bleus face aux Pays-Bas lors de l’Euro 1996, Jean-Marie Le Pen n’a pas fait la fête comme tout le monde. En réalité, il s’invite au journal de 20 heures de France 2 pour expliquer qu’il trouve cela « artificiel de faire venir des joueurs de l’étranger et de les baptiser équipe de France ». Pas rassasié, il enchaîne en critiquant le choix de certains joueurs de ne pas chanter l’hymne national : « Je constate que la plupart des joueurs de l’équipe de France ne le chantent pas, ou même ne le savent pas. » Quelques jours plus tard, le président du Front national avait fait une liste de joueurs des Bleus qui, selon lui, ne représentaient pas la France : « Loko Congolais né en France, Zidane Algérien né en France, Madar Tunisien né en France, Djorkaeff Arménien né en France…» Le monsieur avait juste oublié le principe du droit du sol, et a même réussi à pousser le capitaine Didier Deschamps à sortir de sa réserve avec une réponse simple, mais efficace : « Le Pen dit n´importe quoi. »

2002 : Les Bleus ont la haine du Front

À l’aube d’un Mondial raté, des Bleus champions en titre s’expriment sur un terrain politique miné par le passage surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle 2002. Zizou avait usé de sa vista pour appeler, avant même ce séisme, à voter contre « un parti qui ne correspond pas du tout aux valeurs de la France ». Une réaction mise en commun lors de l’entre-deux-tours, via un communiqué signé du capitaine Marcel Desailly dénonçant « des attitudes dangereuses pour la démocratie comme pour les libertés », et condamnant « les notions résurgentes d’exclusion et de racisme ». Les barrages, ça réussit généralement aux Bleus.

Au Mondial 2006, une sortie sur la « proportion de joueurs de couleur »

Avant un légendaire France-Espagne qui verra Zinédine Zidane envoyer les Ibériques à la retraite en Allemagne, Jean-Marie Le Pen se distingue à nouveau par une sortie remettant (encore) en question la mixité culturelle en équipe de France. « J’ai le sentiment qu’il y a entre la France et cette équipe de France une certaine difficulté d’être. […] Peut-être que le sélectionneur a exagéré la proportion de joueurs de couleur », avait-il confié à Reuters, en reprochant par la même occasion à Fabien Barthez de ne pas chanter la Marseillaise (« Je suis tout à fait choqué par ça. ») Des propos joliment taclés par Lilian Thuram, alors membre du Haut Conseil à l’intégration : « Si vous voyez Jean-Marie Le Pen, dites-lui qu’en équipe de France, nous sommes très fiers d’être français. S’il a un problème avec le fait qu’on soit français, pas nous. »

La concurrence de Georges Frêche et le « racisme anti-blancs »

En novembre 2006, Georges Frêche, l’historique maire de Montpellier, tente de voler la vedette à Le Pen sur le terrain de la bêtise crasse. « Il y a neuf blacks sur onze en équipe de France. La normalité serait qu’il y en ait trois ou quatre », lâche-t-il, avant de préciser que « c’est parce que les blancs sont nuls ». Jean-Marie Le Pen ne pouvait pas laisser quelqu’un le devancer sur le terrain identitaire de l’équipe de France. Sur le plateau de France 3, il condamne « cette déclaration de racisme anti-blancs » tout en précisant qu’il n’y a « pas de liberté de penser dans ces secteurs-là ». Nouveau tacle signé Thuram auprès de l’AFP : « Ce discours raciste est extrêmement dangereux, surtout dans une situation sociale où les gens sont étouffés économiquement, avec une grande précarité. » La sagesse face à la haine.

Jean-Marie Le Pen se met à supporter le Bayern Munich

En 2020, la France est pour une fois bien représentée dans le dernier carré de Ligue des champions. Après un long et éprouvant confinement, les Lyonnais font vibrer leur peuple. Le 19 août, ils affrontent le Bayern Munich pour une place en finale contre le PSG. Jean-Marie Le Pen, en bon patriote, affiche son soutien aux Allemands sur X : « Il n’y a qu’un seul qui puisse empêcher les débordements joyeux dimanche : c’est le Bayern Munich, s’il gagne. » Le politicien faisait référence aux légers incidents dans la ville de Lyon lors des célébrations de la qualification en demi-finales. Malheureusement, Maxwel Cornet était moins inspiré que face à Manchester City et son vœu avait été exaucé.

Des félicitations à Karim Benzema et Kylian Mbappé

Novembre 2021. La déception de l’Euro est adoucie par une fracassante victoire française en Ligue des nations contre l’Espagne (2-1), avec des buts inscrits par Karim Benzema et Kylian Mbappé. Contre toute attente, l’ancien député poujadiste et fondateur du Front national lâche un tweet laissant d’abord croire à un piratage : « Dans un horizon nuageux, un rayon de soleil : la victoire de l’équipe de France en finale de la Ligue des nations. Félicitations à l’équipe, en particulier à Benzema et Mbappé. » Une sortie qui n’a pas suffi pour faire passer les communes de Bron et Bondy dans le giron RN l’année suivante, et qui ne peut pas faire oublier toutes les précédentes, toutes plus abjectes les unes que les autres. C’était ça aussi, malheureusement, Jean-Marie Le Pen.

