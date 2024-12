L’année 2024 des papys romantiques

Loin des pétrodollars et des strass, certaines légendes du football continuent de jouer par pur amour du jeu. De Podolski à Gignac, en passant par Hulk et Santa Cruz, ces passionnés s’accrochent à leurs crampons pour le plaisir, loin des projecteurs. Retour sur l’année de ces derniers romantiques du football.

C’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures soupes, mais qu’est-ce qu’on fait des vieux croûtons ? Crampons desséchés, genoux grinçants, mais un amour intact pour le ballon rond. Dans un football où les pétrodollars écrasent tout, certains préfèrent rester fidèles à leurs racines ou simplement s’amuser loin des strass. Pendant que Cristiano Ronaldo, Neymar et Benzema empilent les contrats en Arabie saoudite, d’autres légendes continuent leur aventure, pour le kif. Retour sur l’année de ces irréductibles amoureux du jeu.

Podolski, Hulk, Balotelli, ou Roque Santa Cruz

Prenez Lukas Podolski. À 38 ans, l’ancien joyau du Bayern aurait pu siroter des bières en Lederhose en mode Müller. Mais non. L’ancien vainqueur de la Coupe du monde 2010 joue au Górnik Zabrze, 6e en première division en Pologne, où il martyrise encore quelques défenseurs : 14 matchs, 2 buts, 1 passe décisive cette saison. « J’ai grandi ici, c’est mon club depuis que je suis tout petit. […] Je reste avec vous plus longtemps ! », balance-t-il en mode romantique. Prolongé jusqu’en 2025 et en prime une petite lucarne :

<iframe loading="lazy" title="WSZYSTKIE GOLE LUKASA PODOLSKIEGO W EKSTRAKLASIE" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Dpc6yKavrjM?start=10&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Le géant vert ? Hulk ? À l’Atlético Mineiro, en Serie A, le Brésilien continue d’envoyer des missiles sol-sol : 7 buts et 2 passes en 10 matchs cette saison. À 38 ans, il reste une machine de guerre, prolongée jusqu’en 2026. Mario Balotelli, 34 ans, éternel enfant terrible, traîne son spleen au Genoa avec 6 apparitions et un zéro pointé en but et en passes dé, tandis que James Rodríguez, 33 ans après mille promesses d’éclosion, s’accroche à des rêves en miettes alors qu’il n’a ni réussi à faire sa place au Brésil au sein de São Paulo ni avec le Rayo Vallecano en Liga avec lequel il évolue aujourd’hui. Mais d’autres s’amusent plus dans des ligues moins compétitives. Roque Santa Cruz, l’ancien joueur du Bayern et de Manchester City et meilleur buteur de l’histoire de la sélection paraguayenne, s’éclate comme un gamin dans le championnat paraguayen, et, du haut de ses 43 ans avec 12 matchs et 2 buts cette saison, a encore le crochet bien aiguisé, comme le montre l’action ci-dessous.

Il y a quinze ans, ces noms faisaient rêver. Aujourd’hui, ils ne trustent plus les unes des journaux, mais continuent de vivre pour le foot, même loin des projecteurs. Sergio Ramos, après avoir tout raflé, s’acharne encore à l’entraînement en attendant une dernière danse. Son ancien complice Pepe, qui semblait rajeunir à chaque saison, a fini par déposer les armes en août, à 41 ans. Une retraite bien méritée pour le roc portugais. Et dans le club des légendes qui viennent de tirer leur révérence, impossible de ne pas citer le majestueux Andrés Iniesta. Après cinq ans passés à distribuer des caviars à Kobe et un petit détour lucratif aux Émirats (oui, quand même), l’Espagnol a dit stop en juillet. Nani, après avoir fait le tour du globe, a enfin raccroché les crampons à l’Estrela Amadora en décembre. Puis comment ne pas parler de l’immense Jesús Navas, qui aura joué 706 matchs a Séville avant d’enfin y raccrocher les crampons il y a une semaine à 39 ans, encore au sommet.

Pendant ce temps, Santi Cazorla, lui, refuse de vieillir. Avec ses 40 ans, ses 19 matchs et 4 passes décisives au compteur pour le Real Oviedo en Liga 2, l’Espagnol continue d’enchanter les puristes. À 37 ans, Edinson Cavani brille encore : 39 matchs, 20 buts avec Boca Juniors cette saison. Pendant que Paris cherche encore un numéro 9 alors que son Matador se régale en Argentine.

<iframe loading="lazy" title="Gol de Edinson Cavani. Boca 2 - Central Norte 0. 32avos. Duodécima edición." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/6OUaRW3zVG8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Et comment ne pas parler d’André-Pierre Gignac, toujours au Mexique, toujours aussi clutch. À 39 ans, le Français continue de bouffer les défenses avec les Tigres en Liga MX avec 7 buts en 16 matchs. Une légende vivante à Monterrey. Mathieu Valbuena, lui aussi, essaye de devenir une légende, mais cette fois en Grèce. Après un passage à l’Olympiakos, puis en première division chypriote, il régale maintenant l’Athens Kallithea avec 14 matchs 2 buts et 2 passes dé’, du bas de ses 40 ans.

O Cristo Redentor

C’est presque une tradition là-bas : le retour des exilés. Marcelo a bouclé la boucle avec Fluminense, son club formateur, avant d’être mis à la porte en novembre. Rafinha, toujours actif à São Paulo, devrait bientôt rejoindre Córdoba en D2 brésilienne. Fernandinho, à 38 ans, continue de régaler avec l’Athletico Paranaense, le club de ses débuts, tandis que David Luiz, fidèle à Flamengo, voit son contrat arriver à terme au Nouvel An. Et puis, il y a Nenê, 43 ans, toujours en action en Serie A avec Juventude, qu’il a fait monter de la Serie B. Sa prolongation a été annoncée avec humour, dans une vidéo sortie à Noël où il se glisse dans le rôle d’un papy.

<iframe loading="lazy" title="NENÊ É JUVENTUDE EM 2025" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/N6EftZzFGSw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Prenez soin de vos aînés, vous clignez des yeux et tout à coup ils jouent en D2 péruvienne.

Le Real Betis en mode nounours contre Vallecano