Lukas Podolski : « Les kebabs au stade, c’est la prochaine étape ! »

Döner du plaisir.

Toujours en activité dans le championnat polonais, sous les couleurs du Górnik Zabrze, Lukas Podolski mène en parallèle un business lucratif dans le kebab. Le champion du monde 2014 a évoqué le sujet dans un entretien avec le Daily Mail. « J’ai grandi en mangeant des kebabs, pose-t-il. J’ai commencé ce business il y a six ans, et nous voulons en faire quelque chose de grand. Je ne veux pas me contenter de m’entraîner, de dormir et de regarder Netflix. »

L’attaquant rêve de voir le fameux sandwich arriver, un jour ou l’autre, dans les mains des supporters, dans les tribunes. « Les kebabs au stade, c’est la prochaine étape ! » Pas n’importe quel kebab cependant, puisque d’après l’expert, « les kebabs polonais, c’est de la merde ».

La Deutsche Qualität vaut aussi pour la gastronomie.