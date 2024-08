James Rodríguez revient en Europe !

La traduction hispanique de Xavier Gravelaine ? James Rodríguez.

Après un été qui l’aura vu être élu MVP de la Copa América (1 but, 6 passes décisives), le milieu offensif colombien fait son grand retour en Europe… et en Espagne ! À 33 ans, l’ancien Monégasque très soyeux a signé un contrat d’un an avec le Rayo Vallecano, comme l’a annoncé ce lundi le club espagnol.

Il s’était révélé en Europe avec le FC Porto et Monaco, avant de se lancer au Real Madrid, puis d’enchaîner les aventures au Bayern Munich ou encore à Everton, mais il reste surtout sur des passages mitigés en Grèce et au Brésil, où il a finalement résilié son bail avec São Paulo. Un petit regret, quand même : à quelques semaines près, il aurait retrouvé son pote Radamel Falcao au Rayo, mais l’attaquant est retourné au pays cet été en rejoignant les Millonarios.

✅ 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | @jamesdrodriguez , nuevo jugador del Rayo Vallecano 👑 El MVP de la Copa América 2024 llega al Club en la temporada del Centenario ¡Bienvenido, James! ⚡️ pic.twitter.com/fBiXdSTJKg — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 26, 2024

Et la Ligue 1, ça ne l’intéressait pas ?

Une première depuis 20 ans en Liga