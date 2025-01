James Rodríguez en négociations pour quitter le Rayo Vallecano

La seconde aventure madrilène du Colombien devrait prendre fin.

En août dernier, le Rayo Vallecano enrôlait James Rodríguez dans une transaction qui avait tout de la bonne affaire. Cinq mois plus tard, après sept matchs peu convaincants, la star des Cafeteros, MVP de la dernière Copa América, semble déjà sur le point de quitter la banlieue madrilène. C’est ce qu’affirme le journaliste italien Fabrizio Romano ce lundi, précisant que « des discussions sont en cours pour résilier le contrat », avec l’espoir de trouver un nouveau challenge « en tant que joueur libre ».

Un numéro 10 en manque de rythme

En vadrouille depuis quatre bonnes années, avec des passages au Qatar (Al-Rayyan), en Grèce (Olympiakos), au Brésil (São Paulo) et donc un retour raté à Madrid, James doit maintenant trouver un nouveau point de chute pendant la fenêtre hivernale. Et ce avec un manque de rythme criant qui ne lui fait pas une très bonne pub. Durant la première partie de saison, l’ancien 10 du Real ne s’est pas vraiment refait dans le quartier de Vallecas, dans l’ombre de l’imposant Bernabéu. Plus près des gens certes, mais encore bien loin des terrains.

En attestent ses sept petits bouts de match et ses 205 minutes avec le Rayo (6 en Liga, un en Coupe du Roi), dont une seule titularisation (contre Leganés fin septembre), pour seulement une passe dé effectuée. En tribunes depuis trois matchs et déjà hors du projet du 12e de Liga, l’attaquant de 33 ans s’apprête à tourner la page de son onzième club en carrière vers un challenge plus radieux.

Pour ne pas reproduire les erreurs du grand frère Radamel.

