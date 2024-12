Pronostic Rayo Vallecano Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid met la pression sur le Barça

Après une mauvaise passe en Liga avec 3 défaites de suite contre Las Palmas, Séville et Bilbao, le Rayo Vallecano a enfin retrouvé le goût du succès en s’imposant chez une triste formation de Valence (0-1) qui pointe à la 19e place. 12e en championnat, le Rayo est passé en coupe également, un succès logique mais finalement assez compliqué contre la modeste équipe d’Unionistas (2-3). Raúl de Tomás, en difficulté depuis son arrivée au club il y a deux ans et demi après un passage réussi à l’Espanyol Barcelone et une sélection nationale, devrait être absent ce soir. En revanche, l’équipe peut compter sur James Rodríguez, international colombien et MVP de la dernière Copa América, bien qu’il n’ait pas joué en championnat récemment, se contentant de 70 minutes en Coupe du Roi.

Ce n’est pas le meilleur début de saison possible pour le Real, mais le job est fait correctement en championnat. En difficulté en C1, les Madrilènes ont battu l’Atalanta (2-3) dans la semaine et pointent à la 20e place synonyme pour le moment de qualification mais seulement pour les barrages. En Liga, les hommes d’Ancelotti accusent un retard de 2 points sur le Barça, mais avec un match de moins et donc potentiellement une place de leader à prendre lors du match de rattrapage. Le Real Madrid aborde ce match avec des absences notables, notamment Carvajal, Militão, Camavinga, Alaba et Mbappé, auteur d’un superbe but avant de se blesser mardi. Malgré ces indisponibilités, l’équipe peut compter sur le retour de Vinícius Jr, qui pourrait être décisif ce soir après avoir brillé contre Bergame (1 but et 1 passe). Son compatriote Rodrygo devrait également débuter. Avec Jude Bellingham en grande forme (6 buts sur ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues), le Real, légèrement amoindri, reste favori et devrait s’imposer.

